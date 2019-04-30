Gece yarısı korkunç kaza: Ortalık savaş alanına döndü

Alınan bilgiye göre, Halıdere Kurtuluş ışıklar mevkisinde Eşref Demir'in (41) kullandığı 06 LYE 20 plakalı otomobil ile ana yola çıkan Zeynep Özçelik idaresindeki 41 H 0533 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Zeynep Özçelik ile araçta bulunan kızları Ayşenur (24) ve Elçin Sena Özçelik (10), diğer otomobilde sıkışan sürücü Eşref Demir (41) ile Mehmet Yakan (54) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılardan sürücüsü Demir ile aynı araçta bulunan Yakan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan Zeynep Özçelik Kocaeli Seka Devlet Hastanesi, Ayşenur ve Elçin Sena Özçelik ise Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı ortaya çıktı

Kaza nedeniyle kara yolunun Yalova istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yan yoldan ana yola çıkan Zeynep Özçelik idaresindeki otomobille Yalova istikametine seyreden Demir yönetimindeki aracın çarpışması yer alıyor.