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Gece yarısı kan döküldü

Malatya’da Akraba olan iki aile arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:04
Gece yarısı kan döküldü

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan S.A. ile M.A.,O.A S.A’nın evinin bulunduğu Çukurdere Mahallesi Gül sokakta karşılaştı.

Sokak içerisinde başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Açılan ateş soncunda M.A. ile O.A. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır Metin Aladağ (50) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.A.’nın olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 07:04
  1. Malatya
  2. malatya
  3. kavga
  4. akraba

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