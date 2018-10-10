THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Gece yarısı kâbusu yaşadılar! ucuz atlatıldı

Karabük'te 5 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında üst katlarda oturan 5’i bebek ve çocuk olan 18 kişi dumandan etkilendi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 08:28
Gece yarısı kâbusu yaşadılar! ucuz atlatıldı

Saat 22.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Paladede Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı 10 dairenin bulunduğu Gökkaya Apartmanının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada oturanlar büyük panik yaşadı. Üst katlarda oturanlar panik içinde dışarıya çıkmaya çalışırken 5’i bebek ve çocuk olmak üzere toplam 18 kişi dumandan etkilendi. 18 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Üst katlara sıçramadan söndürüldü

Bazı apartman sakinlerine ise olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü. 3 yaşında bir çocuğun mahsur kaldığını söyleyerek ağlayan ve sinir krizi geçiren bir kişiyi polis sakinleştirmeye çalıştı.

Hastaneye kaldırılan 18 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 08:28
  1. Aydın
  2. Karabük
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak
    1. Başkentte bazı yollar trafiğe..
    2. Katil İsrail güçleri 14 Filistinliyi..
    3. Meteoroloji'den uyarı: İstanbul'a..
    4. Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gidiyor
    5. Nijerya'da kolera son 1 ayda 68 can aldı
    6. Siyonistler Filistinli genç kızı böyle..
    7. Tam 4 bin 500 tane yakalandı! Cezayı..
    8. Cemal Kaşıkçı olayında soru işaretleri
    9. Adı Fenerbahçe'yle anılan Ersun Yanal..
    10. Aileleri DAEŞ'e katılan 17 çocuğa..
    11. Dolar euro güne nasıl başladı?
    12. Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş..
    13. ABD'den Suudi Arabistan'a uyarı!
    14. Kaşıkçı'nın nişanlısı Washington..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. Onbinlerce kişiye emeklilik müjdesi
    17. Engelliler Derneğinden Çağla Şıkel..
    18. Dolar bugün ne kadar?
    19. Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Ay sonunda..
    20. Amerika'dan Suudi Arabistan'a uyarı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    Celal Şengör mide bulandırdı: Kendi dışkımı yedim tadı ise...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!