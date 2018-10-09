0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları"na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

09 Ekim 2018 Salı 10:03
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları"na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.    

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı. Politika kurullarına atanan isimler arasında Mehmet Ali Yalçındağ, Alev Alatlı, Prof. Dr. İskender Pala, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç de bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:    

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu:

Prof. Dr. Hasan Mandal

Prof. Dr. Mehmet Çelik

Mehmet Ali Yalçındağ

Dr. Osman Coşkun

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.    

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu:

Prof. Dr. Abdullah Atalar

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Ahmet Gündoğdu

Kemal Şamlıoğlu

Prof. Dr. Öktem Vardar

Selçuk Pehlivanoğlu

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu

Prof. Dr. Umran S. İnan

Prof. Dr. Yavuz Atar.    

Ekonomi Politikaları Kurulu:

Dr. Cemil Ragıp Ertem

Gülsüm Azeri

Hakan Yurdakul

Doç. Dr. Hatice Karahan

Korkmaz Karaca

Mehmet Ali Akben

Meltem Taylan Aydın

Nihat Zeybekci

Prof. Dr. Servet Bayındır

Yiğit Bulut.    

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu:

Adnan Tanrıverdi

Prof. Dr. Burhanettin Duran

Prof. Dr. Çağrı Erhan

Prof. Dr. Gülnur Aybet

Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu

Doç. Dr. İbrahim Kalın

İlnur Çevik

Dr. İsmail Safi

Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney

Prof. Dr. Seyit Sertçelik.    

Hukuk Politikaları Kurulu:

Ayşe Nur Bahçekapılı

Ayşe Türkmenoğlu

Prof. Dr. Burhan Kuzu

Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar

Mehmet Uçum

Mustafa Akış

Uğur Kızılca.    

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu:

Alev Alatlı

Havva Hümeyra Şahin

Hülya Soydan

Prof. Dr. İskender Pala

Mehmed Özçay

Murat Bardakçı

Orhan Gencebay

Rasim Özdenören

Prof. Dr. Ümit Meriç.    

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu:

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu

Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Dr. Sema Ramazanoğlu

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu

Dr. Ümmü Gülşen Öztürk

Zülfiye Füsun Kümet

Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.    

Sosyal Politikalar Kurulu:

Prof. Dr. Edibe Sözen

Dr. İbrahim Altan

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan

Dr. Mehmet Güllüoğlu

Dr. Murat Yılmaz

Prof. Dr. Vedat Bilgin

Prof. Dr. Vedat Işıkhan.    

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu:

Asım Aykan

Hayrettin Güngör

Dr. Hayri Baraçlı

Prof. Dr. Lütfi Akça

Dr. Mehmet Karabay

Oktay Saral

Refik Tuzcuoğlu

Prof. Dr. Şükrü Karatepe

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Tuna Koç.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:03
  1. Aydın
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
  4. Resmi Gazete
  5. atama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Facebook'a rakip olamadı: Kapatılıyor
    1. Facebook'a rakip olamadı: Kapatılıyor
    2. Teziyle Avrupa’ da ödül aldı
    3. TBMM Başkanı Yıldırım konuşuyor
    4. İşgalci İsrail 7 Filistinliyi alıkoydu
    5. Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın eşinden..
    6. Yeditepe Üniversitesi’ne buluş..
    7. TÜBİTAK, Bolu’da akademik dergilerini..
    8. Beykoz’dan lisansüstü fırsatı
    9. Final’den ‘turizmde yüksek yapma’..
    10. Listeye girip Bezmi Alem’in gururu oldu
    11. Yeni döneme 82 ülkeden 2 bin 500..
    12. TL'ye karşı çıktı! Fatih Terim üstünü..
    13. Motorine getirilen 26 kuruşluk zamı..
    14. Gece yarısı flaş atama kararları
    15. Roberto Soldado, Volkan'dan yardım..
    16. Dersler başladı sırada performans..
    17. Bülent Uygun'un yeni takımı açıklandı
    18. Al Jazeera yayın ekibinden Kaşıkçı..
    19. Türkiye'de ilk kez ortaya çıkartılan..
    20. “Yardımseverlik milletimizin..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı