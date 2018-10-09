Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları"na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı. Politika kurullarına atanan isimler arasında Mehmet Ali Yalçındağ, Alev Alatlı, Prof. Dr. İskender Pala, Murat Bardakçı, Orhan Gencebay, Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Ümit Meriç de bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 21'inci maddesi gereğince politika kurullarına yapılan atamalar şöyle:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu:

Prof. Dr. Hasan Mandal

Prof. Dr. Mehmet Çelik

Mehmet Ali Yalçındağ

Dr. Osman Coşkun

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu:

Prof. Dr. Abdullah Atalar

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar

Ahmet Gündoğdu

Kemal Şamlıoğlu

Prof. Dr. Öktem Vardar

Selçuk Pehlivanoğlu

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu

Prof. Dr. Umran S. İnan

Prof. Dr. Yavuz Atar.

Ekonomi Politikaları Kurulu:

Dr. Cemil Ragıp Ertem

Gülsüm Azeri

Hakan Yurdakul

Doç. Dr. Hatice Karahan

Korkmaz Karaca

Mehmet Ali Akben

Meltem Taylan Aydın

Nihat Zeybekci

Prof. Dr. Servet Bayındır

Yiğit Bulut.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu:

Adnan Tanrıverdi

Prof. Dr. Burhanettin Duran

Prof. Dr. Çağrı Erhan

Prof. Dr. Gülnur Aybet

Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu

Doç. Dr. İbrahim Kalın

İlnur Çevik

Dr. İsmail Safi

Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney

Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu:

Ayşe Nur Bahçekapılı

Ayşe Türkmenoğlu

Prof. Dr. Burhan Kuzu

Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar

Mehmet Uçum

Mustafa Akış

Uğur Kızılca.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu:

Alev Alatlı

Havva Hümeyra Şahin

Hülya Soydan

Prof. Dr. İskender Pala

Mehmed Özçay

Murat Bardakçı

Orhan Gencebay

Rasim Özdenören

Prof. Dr. Ümit Meriç.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu:

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu

Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Dr. Sema Ramazanoğlu

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu

Dr. Ümmü Gülşen Öztürk

Zülfiye Füsun Kümet

Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Sosyal Politikalar Kurulu:

Prof. Dr. Edibe Sözen

Dr. İbrahim Altan

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan

Dr. Mehmet Güllüoğlu

Dr. Murat Yılmaz

Prof. Dr. Vedat Bilgin

Prof. Dr. Vedat Işıkhan.

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu:

Asım Aykan

Hayrettin Güngör

Dr. Hayri Baraçlı

Prof. Dr. Lütfi Akça

Dr. Mehmet Karabay

Oktay Saral

Refik Tuzcuoğlu

Prof. Dr. Şükrü Karatepe

Prof. Dr. Tarkan Oktay

Tuna Koç.