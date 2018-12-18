Gece yarısı emniyet müdürlüğü inşaatına yanında bir kadınla geldi, yaşlı bekçiyi öldüresiye dövdü

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan ve mevsimlik işçi olarak taşeron bir şirkette çalışan 68 yaşındaki İ.K., geçtiğimiz 28 Ağustos gecesi yapımı devam eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü inşaatında bekliyordu.

Bir otomobilin inşaat alanına park ettiğini gören İ.K., el feneriyle araca doğru yöneldi. İ.K'nın yaklaşmasıyla araçtan inen ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenilen polis memuru G.Ç., yaşlı adamı darp ederek yere düşürdü..

Yere düşen İ.K'ya tekrar saldıran polis memuru G.Ç., yerde yatan yaşlı adamı boğmaya çalıştı. Araçta bulunan kadının müdahale ederek araca bindirdiği saldırgan, yanındaki kadınla birlikte inşaat alanından uzaklaştı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen resmi polis ekiplerince hastaneye götürülerek tedavisi yapılan İ.K.'ya darp raporu verildi.

Tedavisinin ardından hastanede bulunan polis noktasında şikâyetten vazgeçirilmeye çalışıldığını belirten İ.K., ısrarcı olunca polisler tarafından tutanak tutulduğunu aktardı.

‘Sen amcası sayılırsın şikayetçi olma’

Hastanedeki polislerin şikayetçi olmaması için kendisine telkinde bulunduğunu belirten mağdur İ.K., bir polis memurunun, “Amcası sayılırsın, şikayetçi olma. Bunun bir sorunu var.” dediğini aktardı.

Emniyet müdürü şikayetten vazgeçirmek için ziyarete geldi

Olaydan birkaç gün sonra emniyet müdürü olduğunu öğrendiği bir kişinin ziyaretine geldiğini belirten İ.K., “Benden özür dileyerek şikâyetimden vazgeçmemi istedi. Ben de beni öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek şikâyetimden vazgeçmeyeceğimi söyledim. Olayın gerçekleştiği tarih de Kurban Bayramı tatili olduğundan savcılığa gidemediğim için, tatil bitimi ilk mesai günü Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikâyetçi oldum.” dedi.

Feci şekilde darp edilen yaşlı adam, olaya şahit olan iki kişinin de polislerce kimlik tespitinin yapıldığını ve yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.