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Hakan Bilal Kutlualp'tan bomba paylaşım! Serdar Aziz'de işlem tamam

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan Serdar Aziz'in transferinin gerçekleştiğini yazarak, 'Serdar Aziz tamam' dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:56
Hakan Bilal Kutlualp'tan bomba paylaşım! Serdar Aziz'de işlem tamam

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Chelseali Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Serdar Aziz'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, Galatasaray ile görüşme odasında. Anlaşma sağlanırsa; Serdar Aziz alacaklarını bırakacak ve bonservisini alıp Fenerbahçe’ye imza atacak.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 'Çalışma prensiplerimize uymuyor' diyerek Serdar Aziz'le yollarını ayıracaklarını söyleyen milli futbolcu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın.

Taraftarları heyecanlandıran tweet

Çünkü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, dün gece yarısı Twitter hesabından 'Serdar Aziz tamam' şeklinde tweet atarak milli futbolcunun transferinin bittiğini işaret etti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:56
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. fenerbahçe
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  5. serdar aziz
  6. Galatasaray

YORUM YAZ

  • sonersoner50 dk önce
    hala topu tutacak, oyunu okuyacak pas ve driplinki yapabilecek oyuncu takımda yok ve alınması için çabada gösterilmiyor. Ne analiz, ne izleme nede teknik yönden değerlendirme yapılmadığı yapılan transferlerde gözüküyor, Ali şen zamanından beri izlerim bu kadar acemi bir yönetimi ilk defa görüyorum

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