Hakan Bilal Kutlualp'tan bomba paylaşım! Serdar Aziz'de işlem tamam Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan Serdar Aziz'in transferinin gerçekleştiğini yazarak, 'Serdar Aziz tamam' dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Chelseali Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Serdar Aziz'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, Galatasaray ile görüşme odasında. Anlaşma sağlanırsa; Serdar Aziz alacaklarını bırakacak ve bonservisini alıp Fenerbahçe’ye imza atacak. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 'Çalışma prensiplerimize uymuyor' diyerek Serdar Aziz'le yollarını ayıracaklarını söyleyen milli futbolcu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın. Taraftarları heyecanlandıran tweet Çünkü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, dün gece yarısı Twitter hesabından 'Serdar Aziz tamam' şeklinde tweet atarak milli futbolcunun transferinin bittiğini işaret etti.

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