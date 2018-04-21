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Gece kulübünün sahibi gözaltına alındı

Uluslararası uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’ye 1 hafta önce düzenlenen operasyon sonrası avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili düzenlenen operasyonda Bodrum'daki gece kulübü ve lüks restoranının sahiplerinden biri gözaltına alındı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:47
Gece kulübünün sahibi gözaltına alındı

Uluslararası uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’ye 1 hafta önce düzenlenen operasyonun ardından avukat Kudbettin Kaya cinayeti ile ilgili de sessiz sedasız bir operasyon yapıldı.

İstanbul ve Muğla’daki eşzamanlı baskınlarda İ.K.A., B.K., E.A. ve A.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında yer alan İ.K.A.’nın Bodrum’un en ünlü gece kulübü ve lüks restoranının sahiplerinden biri olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünü öldürttüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Orhan Üngan’ın avukatlığını yapan Kaya, 31 Ekim 2017’de öldürülmüştü. Bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kaya’yla ilgili soruşturmayı yürüten polis, tetikçinin olay sonrası kaçtığı araçta bulduğu parmak izlerinden yola çıkarak 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Habertürk

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 08:47
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. uyuşturucu
  4. Naji Sharifi Zindaşti
  5. Kudbettin Kaya
  6. Bodrum
  7. Uyuşturucu baronu
  8. Orhan Üngan

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