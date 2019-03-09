Gece kulübünde korkunç katliam! En az 13 ölü Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında bulunan Meksika'nın Salamanca kentinde bir çete, gece kulübünü basıp kurşun yağdırdı. Olayda en az 13 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Meksika'nın orta kesiminde yer alan Salamanca'da bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. La Playa isimli eğlence mekanını basan çete üyeleri, silahlarını ateşleyerek katliama girişti. Yerel medya, kurşun yağmuruna tutulan en az 13 kişinin öldüğünü bildiriyor. Cumartesi gecesi gerçekleşen saldırıda yedi kişi de yaralandı. Yerel medyadaki haberlerde, çete üyelerinin bir kamyon konvoyla gece kulübüne geldiği belirtildi. 260 bin insanın yaşadığı kenti sarsan katliamın ardından, yüzlerce ağır silahlı asker ve polis olay yerini kordona aldı. Yetkililerden henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

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