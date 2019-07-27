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Gece kulübünde facia

Dünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:56
Gece kulübünde facia

Dünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü. 2 kişi hayatını kaybederken, 9’u sporcu 16 kişinin yaralandığı açıklandı.


Güney Kore’de bir gece kulübünün iç balkonu çöktü. Olayda 2 Koreli hayatını kaybetti. Yabancı sporcular da dahil olmak üzere 16 kişi yaralandı. Olay Dünya Su Sporları Şampiyonası’nın yapıldığı Gwangju kentinde meydana geldi. Balkonu çöken gece kulübünün sporcuların kaldığı olimpiyat köyünün hemen yanında yer aldığı bildirildi.Polis ölenlerin ikisinin de Güney Kore vatandaşı olduğunu açıkladı. Ağır yaralanan Amerikalılardan birinin dalgıç olduğu belirtildi.


Sporculardan 4’ünün ABD’li, 2’sinin Yeni Zelandalı, 1’inin Hollandalı, 1’inin İtalyan ve 1’inin de Brezilyalı olduğu bilgisi paylaşıldı. Sporcuların çoğunda küçük yaralanmaların bulunduğu ancak Amerikalı bir kadın su topu oyuncusu için ameliyat gerektiği bilgisi verildi. Yaralananlar arasında 2 Özbek öğrencinin de olduğu bildirildi.


ABD Sutopu Takımının sorumlusu Christopher Ramsey, “Bu korkunç bir trajedi. Erkek ve bayan takımlarımızdan oyuncular, felaketin yaşandığı sırada kulüpte şampiyonluğu kutluyorlardı” ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda Su Topu takımı üyelerinden Matt Small, “Kelimenin tam anlamıyla yer ayaklarımızın altından kaydı. Arkadaşların hiçbirinin ciddi şekilde yaralanmamış olması şans” dedi.


Polis gece kulübünün sahiplerinden birini gözaltına alırken balkonun izinsiz yapı olup olmadığının araştırıyor. Oyunları düzenleyen kurul, sporcularla ilgili kişisel bilgileri milli takımların isteği üzerine açıklanmayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:56
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