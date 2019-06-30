Gece kaza yapan sürücü ve oğlu sabah bulundu Gaziantep’te gece saatlerinde kaza yapan sürücü ve oğlu, sabah saatlerinde fark edilerek oldukları yerden kurtarıldı.

Gaziantep’te gece saatlerinde kaza yapan sürücü ve oğlu, sabah saatlerinde fark edilerek oldukları yerden kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Nizip-Gaziantep arası D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Celal Bozkurt idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. Gece karanlığında fark edilemeyen otomobil, sabah saatlerinde diğer sürücülerin dikkati sonucu fark edildi.Kazada ağır yaralanan Celal Bozkurt ve oğlu ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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