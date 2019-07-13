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’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

Geçmişte güven ve emniyetin simgesi olan gece bekçileri, Afyonkarahisar sokaklarına yıllar sonra geri dönerek şehrin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
’Gece Kartallarına’ Türkiye’de bir ilk

Geçmişte güven ve emniyetin simgesi olan gece bekçileri, Afyonkarahisar sokaklarına yıllar sonra geri dönerek şehrin huzur ve güvenliği için görev yapıyor.


Afyonkarahisar sokaklarının "Gece Kartalları", hem mahallelerin güvenliğini sağlıyor hem de Afyonkarahisar Emniyet Teşkilatı’na büyük güç katıyor. Mahallelerde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında katkı sağlayan bekçiler, karanlık sokakların huzur ve güveni için görevlerini yerine getiriyor.


Türkiye’de bir ilk Afyonkarahisar Emniyeti’nden


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü sokaklarda yaya devriye olarak görev yapan bekçilerin yanı sıra şehrin büyük mahallerinde olaylara daha hızlı müdahale edilebilmesi ve olumsuzlukların önlenebilmesi için bekçilere motor verdi. Motorlu devriyeler sonrası bekçiler tarafından birçok asayiş olayına daha hızlı erişim sağlanarak olumsuzlukların yaşanılması engellenmeye başlandı.


Gece devriyelerine çıkmadan önce bağlı bulundukları karakollarda karakol amirleri ile birlikte toplantı yaparak oluşabilecek durumlara karşı durum değerlendirmesi yapan bekçiler ayrıca düğün sezonunun dabaşlaması ile birlikte düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana gelmemesi için sık sık uyarılarda bulunarak denetimlerini gerçekleştiriyor.


Bekçilerin göreve başlaması sonrası sokakların daha huzurlu ve güvenli hale geldiğini belirten vatandaşlar ise İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:20
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