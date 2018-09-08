'Gece Kartalları' ve polislerden ortak asayiş uygulaması

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki mahalle ve sokaklarda uygulama yapan 50 bekçi, şüpheli şahısların üst ve çanta aramasını yaparak GBT'lerini sorguladı.

Bekçilerin çalışmasına İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler de eşlik etti. Şahıs ve mekanlar üzerinde çalışma yapan ekipler, diğer yandan da Aksaray Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli araçlar üzerinde inceleme yaptı.

Ekipler, uygulamada bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, bazı şüphelileri gözaltına alarak işlem yapmak üzere Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürdü.