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’Gece Kartalları’ sokaklarda

Çankırı’da göreve başlayan 46 bekçi, vatandaşların daha huzurlu ve güvende hissetmeleri için sokaklarda adete şahin gibi devriye atıyor.

15 Mart 2019 Cuma 09:07
’Gece Kartalları’ sokaklarda

Çankırı’da göreve başlayan 46 bekçi, vatandaşların daha huzurlu ve güvende hissetmeleri için sokaklarda adete şahin gibi devriye atıyor.


Çankırı’da göreve başlayan 46 gece bekçisi bulundukları mahalle ve caddelerde herhangi bir suç olmasına karşı titizlikle sokakları incelemeye devam ediyor. İlçelerde dahil olmak üzere toplamda 46 bekçi Çankırı’nın her mahallesinde kolluk kuvveti olarak görevlerini yapmayı sürdürüyor. Mahallelerde herhangi bir hırsızlık ve diğer olaylara karşı dikkatli olan ’Gece Kartalları’ vatandaşın güvende hissetmeleri için gece göreve başlayarak sabah saatlerine kadar gezilmedik sokak, mahalle bırakmıyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:07
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