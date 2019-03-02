0553 313 94 23

’Gece kartalları’ Kütahya’da göreve başladı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan 100 çarşı ve mahalle bekçisinden 73’ü Kütahya’da göreve başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 20:27
’Gece kartalları’ Kütahya’da göreve başladı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan 100 çarşı ve mahalle bekçisinden 73’ü Kütahya’da göreve başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Kütahya’da açılan kontenjan ile eğitimlerini tamamlayan 100 Mahalle ve Çarşı bekçisinden 73’ü Kütahya’da törenle göreve başladı. Bekçilerin ilk görev gününde onlara moral ziyaretinde bulunan Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik bekçiliğin en önemli görevlerinden bir tanesinin önleyici hizmetler olduğunu söyledi. Çevik, "Kütahya’da atanan ilk bekçilerimizi göreve başlatıyoruz. Umuyorum ki bekçiliğin en önemli hizmetlerinden bir tanesi önleyici hizmetlerdir. Suç ve suçlu ile mücadele etme kapsamında arkadaşlarımız gece oluşabilecek olaylara karşı duyarlı olacaklar ve olayları önleyecekler. Şuan tüm mahallelerimizi ekipler yaptık ve 20 devriye ile onları görevlendirdik. Onlarda kendi mahallelerini tanımları lazım. Çünkü onlar mahallelerinin bekçi amcaları, bekçi abileri olacaklar. Şuan ki arkadaşlarımızın kendi deyimi ile ’Gece Kartalları Görev Başındalar’. Allah utandırmasın vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.


Göreve başlayan bekçiler ise böyle bir görevde yer almaktan, halkın güvenliğini sağlayacaklarından ötürü mutlu olduklarını söylediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 20:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay davetine icabet
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay..
    2. Siirt'te muhtar adayları arasında kavga
    3. Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi
    4. Serdar ilk golünü attı
    5. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 -..
    6. Ayew, M.Başakşehir maçında cezalı..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Dumanların sardığı binada mahsur..
    9. SAMDOB "Çalıkuşu" balesini sahneledi
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    11. Aksaray’da 3 kişi polis memurunu..
    12. Maçın ardından
    13. Milli Savunma Bakanı Akar’ın Ağrı..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    15. Basketbolda maçın ardından
    16. Türk Kızılayı KPSS şartsız personel..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Patriot..
    18. CHP'li İzmir Belediyesi'nden Erdoğan..
    19. Federer'den kupa "dalya"sı
    20. TEM’de aracın çaptığı vatandaş..
    21. Gaziantep'e 12 tanzim satış merkezi
    22. İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Araz,..
    23. CHP Tunceli İl Başkanı Çelik..
    24. Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi’nin..
    25. Maçın ardından
    26. "İstanbul'da otobüsler tek renk olacak"
    27. Manchester City maç fazlasıyla lider
    28. İİT Genel Sekreter Yardımcılığına..
    29. Karabük'te kamyon eve çarptı, sürücü..
    30. Maçın ardından
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    Pakistan'dan Türkiye'nin arabulucuk teklifine cevap:
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...