Gece Kartalları Düzce’de göreve başladı DÜZCE (İHA) – Düzce’de hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 80 bekçi il genelinde göreve başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 80 bekçi il genelinde göreve başladı.

Bekçilerle bir araya gelen Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, bekçilerle tek tek tokalaştı. İlk kez sokağa çıkan bekçilere görevlerinde başarılar dileyen Emniyet Müdürü Deniz, "Hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 80 bekçimiz görevlerine başladılar" dedi. Mahallelerdeki vatandaşların huzuru, asayişi, canı, malı ve namusunun bekçilere emanet olduğunu belirten yetkililer bekçilerin gece-gündüz, kar-kış, soğuk-sıcak demeden görevlerini ifa edeceklerini bildirdiler.

Bekçiler gece 23 ile sabah 7 saatleri arasında görev yapacak.

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