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"Gece gündüz bu millete borcumuzu ödemeye çalışacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:- "Tüm altyapı, dert ve sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar, güçlü bir belediye omuz omuza gece gündüz bu millete olan borcumuzu ödemeye çalışacağız"

28 Mart 2019 Perşembe 20:11
"Gece gündüz bu millete borcumuzu ödemeye çalışacağız"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm altyapı, dert ve sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar, güçlü bir belediye omuz omuza gece gündüz bu millete olan borcumuzu ödemeye çalışacağız." dedi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde partililerle bir araya gelen Turan, belediye başkanı adaylarıyla gece gündüz demeden seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Turan, yeni dönemde Yenice başta olmak üzere tüm ilçelerde uyum içinde çalışmayı arzu ettiklerini dile getirerek, "Önümüzde 5 yıl seçim yok. İki şeye karar vereceğiz. Bir tanesi olmaz ya Yenice'yi, Çanakkale'yi kaybettik, Kalkım'ı kaybettik. Erken seçim mi olsun? Referandum mu olsun? Sistem tartışması gibi birçok konuda polemik meselesi olacak. 5 yıl hep kavgayla tartışmayla geçecek ama diğer türlü bakın AK Partimiz, Cumhur İttifakı aynı oyunu aldı, elimiz güçlendi, yola devam ediyoruz. O zaman 5 yıl boyunca hiç seçim yok, tertemiz bir yatırım dönemi. Tüm altyapı, dert ve sorunlarını çözmek için güçlü bir iktidar, güçlü bir belediye omuz omuza gece gündüz bu millete olan borcumuzu ödemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Çanakkale'ye yapılan yatırımları anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de bir köprü yapmaya başladık o boğaz köprüsü bölgemizin değil dünyanın en uzun köprüsü. O köprünün çıkış yolları tam buralar olacak. Yenice-Kalkım hattı olacak. Buranın çileği, biberi, meyvesi çok daha kolay dışarıya ihraç olacak. Dışarıdan gelen turist buraya çok daha rahat gelecek. Yenice'nin daha da kalkındığını, geliştiğini hep beraber göreceğiz. Çanakkale Tarım Gıda Organize Sanayi Bölgesi, Ezine-Çanakkale hattında. 8 bin tarım işçisinin hedeflendiği, 91 fabrikanın içerisinde olacağı devasa bir yer. Geçen hafta altyapı ihalesi yapıldı. Türkiye'nin sanayi sitesi için bu sene ayırdığı toplam yatırım miktarı 65 milyon lira. 38 milyonunu bir kalemde Çanakkale'ye verdik."

Turan, konuşmasının ardından ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Programa, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Güngör ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:11
  1. AK Parti Grup Başkanvekili
  2. Bülent Turan
  3. Çanakkale

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