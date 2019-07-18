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Gece denize giren kadının cesedi, ekipler tarafından bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün gece serinlemek için girdiği denizde kaybolan turizmci Şerife Yörükoğlu'nun cansız bedeni, bugün sabah Çıralı-Ceneviz Koyu arasında bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:51
Gece denize giren kadının cesedi, ekipler tarafından bulundu

Antalya Kemer Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı turizm bölgesinde pansiyon işleten Şerife Yörükoğlu (49), dün gece yarısı serinlemek için denize girdi. Yanındakilerin uyarılarına rağmen dalgalı denize giren Yörükoğlu, bir süre sonra dalgaya kapılarak gözden kayboldu.

Pansiyon çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 105 ve TCSG 70 Bot Komutanlıkları, Jandarma Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden oluşan 70 kişilik ekip, denizde arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmaları, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel yönetti.

Ekipler bugün saat 11.30 sıralarında Çıralı-Ceneviz Koyu arasında Şerife Yörükoğlu'nun cesedini buldu.

Yörükoğlu'nun cansız bedeni kıyıya çıkarıldığında eşi, kızı ve oğlu gözyaşı döktü. Yörükoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:51
  1. Antalya
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