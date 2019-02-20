0553 313 94 23

Gece banka kapılarını zorlayan şüphelileri alarm kaçırdı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde kapı ve pencereleri zorlayarak bankaya girmeye çalışan şüpheliler, alarmın çalması sonrası kayıplara karıştı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:09
Gece banka kapılarını zorlayan şüphelileri alarm kaçırdı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde kapı ve pencereleri zorlayarak bankaya girmeye çalışan şüpheliler, alarmın çalması sonrası kayıplara karıştı.


Olay gece saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy üzerinde bulunan banka binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde banka binasının arkasından bankaya girmeye çalışan şüpheliler, bankanın alarm sisteminin çalışması sonrası kayıplara karıştı. Çalan alarm sonrası olay yerine gelen banka yetkilileri, bankaya girmeye çalışan şüphelilerin binanın arka tarafında bulunan alandan kapı ve camları zorladıklarını belirlerdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
    1. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    2. TBMM Genel Kurulu
    3. AK Parti -MHP cumhur ittifakı ortak..
    4. Başkan Çelik: Kayseri üretimin merkezi"
    5. Başkan Arslan, belediye personeli ve..
    6. Kalp yetmezliği olanlara çok önemli..
    7. "Yalancı baharın" ardı yoğun kar
    8. İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere..
    9. Göz doktoru iş makinesiyle kaçak kazı..
    10. Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir..
    11. İBB Çizgi Atölyesi'ne kayıtlar başladı
    12. AK Parti’li Mersinli’den Cumhurbaşkanı..
    13. Hikmet Karaman: Rehavet yasak
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart, DEAŞ..
    15. Arapgirspor’da hedef şampiyonluk
    16. Van’da ‘Altın Damla’ projesi
    17. Arayıcı’dan ek ödeme açıklaması
    18. İsrail duyurdu: ABD'ye karşı..
    19. Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin..
    20. Ozan Arif'in mezarına Türk..
    21. Araç yangını korkuttu
    22. YTB'den Gagauzlu miniklere eğitim seti
    23. CHP'li başkan, şimdi Haydar Baş'ın..
    24. Bakan Kurum, Gaziantep’te millet..
    25. Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu..
    26. Malezya'da eski muhalefet liderine..
    27. Muratpaşa Belediyesi afişleri yırtıldı
    28. Tuşba’da çatı yangını
    29. "Polisimi Seviyorum, Emniyeti..
    30. Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"