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Gece avı yapan şahısların otomobili kamuya geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yasak olduğu halde projektör ile gece avı yapan iki şahısa idari para cezası uygulanırken, kullandıkları otomobile de el konularak kamuya geçirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
Gece avı yapan şahısların otomobili kamuya geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yasak olduğu halde projektör ile gece avı yapan iki şahısa idari para cezası uygulanırken, kullandıkları otomobile de el konularak kamuya geçirildi.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 2019-2020 Merkez Av Komisyonu Kararları Avlanma zamanını; "Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zaman " olarak tanımlamış ve Gece Avı-Far Avı yasaklanmıştır. Motor, traktör, pikap, cip, otomobil vb. araçların bizatihi kendilerinden yada ışıklarından yararlanılarak avda kullanılması halinde bu araçlara ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında el konulacaktır. Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz Av Koruma Kontrol ekiplerince yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla gece devriyesi durmadan devam etmektedir. Şefliğimiz av koruma kontrol sırasında şefliğimiz sorumluluk sahasında yapılan av koruma denetiminde otomobilin aküsüne uzun kablo ile bağlanmış projektör ile far avı yapan 2 kişi hakında av kabahat tutanağı düzenlenmiştir. Şahıslara idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca aküsüne kablo ile projektör bağlı otomobil muhafaza altına alınarak mülkiyeti kamuya geçirilmiştir. Nazilli DKMP Şefliği av koruma kontrol çalışmalarına hızla devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
  1. doğa

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