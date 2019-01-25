"Geç kalmış kalemler"den Emine Erdoğan'a anı kitabı

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, Samsun'da okuma yazma öğrenen kadınlar, kendi el yazılarıyla yazdıkları anılarını, "Geç Kalmış Kalemler" adıyla kitap haline getirdi.

Okuryazarlık Seferberliği'nin ilk kitabı olma özelliğini taşıyan "Geç Kalmış Kalemler"i hazırlayan kadınlar, kitaba imzalı bir mektup ekleyerek, Emine Erdoğan'a gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda geçen yıl başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" tüm yurtta devam ediyor.

Bu kapsamda bugüne kadar, aralarında ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenenlerin de bulunduğu 700 bini aşkın kişi, çeşitli kurslarda eğitim alarak, okuma yazma öğrendi.

Samsun'un Terme ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde de bugüne kadar çeşitli nedenlerden dolayı okuma yazma öğrenemeyen kişiler için okuryazarlık kursları düzenlendi.

Samsun Valiliğinin destekleri ile halk eğitim merkezince, seferberlik kapsamında bir ilke imza atılarak, okuryazarlık kurslarını başarıyla tamamlayan 10 kadının el yazılarıyla kaleme aldıkları, hayatlarındaki değişimi, anı ve duygularını anlatan mektuplar, "Geç Kalmış Kalemler" anı kitabında toplandı.

Sınıf Öğretmeni Hacer Kılıçkıran editörlüğünde çıkarılan anı kitabında, okuma yazma öğrenen Perihan Yağcı, Fatma Karayiğit, Sultan Yağcı, Fatma Akarsu, Hatice Aksoy, Selma Çakır, Sultan Aydoğdu, Selma Karpuzoğlu, Emine Çoban ve Kafiye Gözel'in anıları yer alıyor.

"Geç kalmış kalemler" hazırladıkları kitabı, Emine Erdoğan'a el yazısıyla yazdıkları imzalı bir mektup ile gönderdi.

Mektupta, "Sayın Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanımızla başlattığınız okuma yazma seferberliği ile bize öyle bir yol açtınız ki sayenizde yıllardır tutmadığımız kalemleri elimize aldık, anılarımızı sizlere aktarabildik, çok mutluyuz. Size minnettarız ne kadar teşekkür etsek az olur." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, mektupta okuma yazma kurslarında destek olan halk eğitim merkezi görevlileri ve öğretmenlere de teşekkür edildi.

Kitapta kadınlar, içinde bulundukları psikolojik durumdan, okuma yazmanın kendilerine güvenlerini nasıl artırdığına dair birçok detayı paylaştı.

Duygularını yazanlardan 64 yaşındaki Perihan Yağcı, gençliğinde ailesinin okula göndermemesi nedeniyle okuma yazma öğrenemediğini belirterek, "Bu yaşımda okuma yazma öğrendim. Okumak çok güzel. Telefon kullanmayı öğrendim. Araba plakalarını öğrendim. Hocam, beni bankaya götürdü. Sıra numarası almayı bilmiyordum, öğrendim. Valiye mektup yazdım, cevabını aldım ve çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

- "Okudukça kör olmaktan kurtulduk"

37 yaşındaki Sultan Aydoğdu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teşekkür ederek başladığı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Okudukça kör olmaktan kurtulduk. Önceden bir yere gittim mi okumakta zorluk çekiyordum. Şimdi az da olsa kendi işimi tek başıma halledebiliyorum. İyi ki bize bu imkanı tanımışlar çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu imkanı çıkaranlardan."

- "Eksik ve yarım kaldığımın farkına vardım"

31 yaşındaki Fatma Karayiğit ise okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, duygularını şöyle paylaştı:

"Önceden ne kadar eksik ve yarım kaldığımın farkına vardım. Hiçbir işimi kendim halledemiyordum. Yanımda ailemden birini götürüyordum. Yetişkin bir insan olarak kendi işimi yapamamak beni çok üzüyordu. Şimdi hastanede kendi sıramı kendim alabiliyorum. Tek başıma yolculuk yapabiliyorum. Bankadan sıra alabiliyorum. Çocuklarımın toplantısına gidip, adımı, soyadımı, imzamı atabiliyorum. Bunlar beni çok mutlu ediyor."

70 yaşındaki Fatma Akarsu da önceden okuma bilmediği için yanlış otobüslere bindiğini, hastaneye gittiğinde zorlandığını ifade ederek, okuma yazma öğrendikten sonra tüm işlerini kendi başına yapmaya başladığını anlattı.