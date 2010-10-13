Geç bile kaldınız

AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, HSYK'daki istifaları sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, “Sizin elinizi tutan yoktu. Geç de kaldınız” diyerek, istifanın ardında başka gerçekler olduğunu söyledi. Erdoğan, istifalara kadar gelen süreci şöyle özetledi: “Bu millet herkese hak ettiği değeri vermiştir. Beğenirler, beğenmezler. Ama demokrasilerde son sözü millet söyler. Millet adına karar veren yürütme erki de yargı erki de bu kararı içine sindirmek zorundadır. Şimdi dikkat ediniz. Biz bir Anayasa değişiklik taslağını milletin Meclisine getirdik. Kendi arkadaşlarını oy kabinine göndermeye korktular. Sonra meydanlara çıkıp millete oy vermeye gidin ‘Hayır’ verin dediler. Bu bir çelişki değil mi? Biz hakem millettir, millet son sözü söyler dedik. Biz 14 gün çalıştık Meclis'te ve çalışmayı geçirdik. Bunlar ne yaptı; Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Sonra ne oldu? Anayasa Mahkemesi birkaç düzeltme yaparak halka gönderdi. Hani siz yasalara, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygılıydınız?” diye konuştu.



SİYASET YAPACAKSANIZ O MAKAMLARI BIRAKIN DEDİK



Erdoğan, siyaset yapmaya hevesli bazı yargı bürokrasisinden kimselere daha önce de bazı tavsiyelerinin olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Onlara siyaset yapacaksanız bir partinin çatısı altına girin dedik. Onlar ne dediler. ‘Yargıyı yıpratıyorlar’ dediler. Makamlarını koltuklarını siyaset yapmak için kullandılar. Şimdi HSYK'da istifalar oldu. Hayırlısı olsun. Yani sizin elinizi tutan yok. Geç de kaldınız. Bunun adı dört dörtlük şovdur. Çalıştırılmıyoruz falan işin bahanesidir. 14 Ağustos'a kadar çalıştırılıyordunuz da şimdi mi çalıştırılmıyorsunuz. Erzurum'daki arkadaşlarınızın kararına müdahale eden siz değil miydiniz? Başka yerlere müdahale ederken çalışıyordunuz da şimdi mi çalışamıyorsunuz?”



GERÇEĞİ SÖYLEYİN DE ANLAYALIM



Erdoğan, istifacıların Yargıtay ve Danıştay’a göz diktiklerine dikkat çekerek, “Baskın gibi kararlar alırken çalışıyordunuz. ‘Yargıtay'da Danıştay'da işimiz var’ deyin de biz de sizi anlayalım. HSYK istifalarını anlamak mümkün değil” dedi.



AYIN 17’SİNDE BOŞLUK DOLACAK



Başbakan Erdoğan, ortada herhangi bir aksama olmayacağını dile getirerek, şunları söyledi: “Ayın 17'sinde atılacak adımlarla bu boşluk dolacaktır. Sistem yolundadır. Herhangi bir aksama sözkonusu değildir. Bu olay milletin evet dediği Anayasa değişikliğinin ne kadar isabetli olarak göstermiştir. Millet üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü demiştir.” Erdoğan, referandumda ortaya çıkan neticenin bazı kesimlerde sindirilemediğini, bu istifaların da söz konusu gerçeği deşifre ettiğini söyledi. Erdoğan, “Milletin zihniyetini bulandırmak isteyenlerin millet iradesini nasıl sindiremediği ortaya çıktı” şeklinde konuştu.



AK PARTİLİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR



HSYK’daki toplam 7 istifanın ardından AK Partililerden de sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Yeni Akit’e konuşan AK Parti kurmayları, istifaların arkasında başka niyetler olduğuna dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, ‘dört gün sonra görev süresi dolacak olan Musa Tekin ile yaklaşık 2 aydan az bir süre sonra görev süresi dolacak olan Kadir Özbek'in istifalarının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine sıraktığını’ belirterek, “Özbek ve arkadaşları Yargıtay Başkanlığı için mi istifa etti? Öncelikle bunun net olarak cevabını vermelidirler” dedi. Özbek'in, siyasi bir yatırım yapmak üzere mi istifa ettiğini kamuoyunun ve kendilerinin merak ettiğini vurgulayan Bozdağ, bunun ileriye dönük yapılmış bir yatırım olarak algılandığını, istifacıların da bunun aksini ispatlamak durumunda bulunduklarını kaydetti. Meclis Anayasa Komisyonu üyesi Burhan Kuzu ise, bir hukukçu olarak yargı mensuplarının sürekli siyaset çerçevesinde gündeme gelmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, bundan sonra da sistemin işleyeceğini, bu konuda ciddi bir problem ve aksama olmayacağını kaydetti.