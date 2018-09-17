Gebze’ye modern Pazar

Adem Şahin Gebze’nin yıllardır çözüm bekleyen Cuma Pazarı, Gebze Belediyesi tarafından adliyenin yanına inşa edilen Mevlana Modern Kapalı Pazar Yerine taşındı. 28 bin 311 metrekare alan üzerine tüm ihtiyaçlar düşünülerek inşa edilen Mevlana Modern Kapalı Pazar Yeri hem pazarcıları hem de Gebzelileri rahatlatacak. Sokaklarda kurulan pazarlar sebebiyle oluşan gürültü kirliliği ve trafik sorunu da çözülmüş olacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Gebze Belediyesi tarafından Mevlana Kapalı Modern Kapalı Pazar yerine vatandaşların rahat bir şekilde ulaşmaları için ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. Kapalı pazar sayesinde vatandaşlar ve pazarcı esnafı; yazın güneş ve sıcaktan kışın ise yağmur, kar ve soğuktan etkilenmeden pazar alış verişlerini gerçekleştirebilecek.

KÖŞKER İNCELEMELERDE BULUNDU

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 7 Eylül Cuma günü ilk pazarın kurulduğu Mevlana Kapalı Pazar Yerinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve birim müdürlülerinin de eşlik ettiği Başkan Köşker, Mevlana Modern Kapalı Pazar Yerinin Gebze için çok önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Başkan Köşker, “Gebze’mizde sokak pazarları olmayacak günümüz şartlarına uygun modern kapalı pazar yerlerimizde vatandaşlarımız pazar ihtiyaçlarını gerçekleştirecekler” diye konuştu.