Gebze'deki kazaya inceleme

ANKARA (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze'deki kaza ile ilgili inceleme yapmaları için iki müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düşmüş, bazı işçiler düşen bloğun altında kalmıştı.