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Gebze’deki fabrika yangını 4 saatte söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülebildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 23:19
Gebze’deki fabrika yangını 4 saatte söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülebildi.


Edinilen bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan bir sünger fabrikasında saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm tesisi sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gebze, çevre ilçelerden ve İstanbul’dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, kilometrelerce öteden bile görülebilen yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Ekipler geniş güvenlik önlemi aldı


Ekipler, sık sık patlamaların da yaşandığı için merdivenler yardımı ile çalışmaları sürdürürken, olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen fabrika çalışanları ve vatandaşlara müdahale etti. Yangın sırasında fabrikada kimsenin olmadığı belirlenirken, alevler fabrika bahçesindeki araçlara da sıçradı. Ekipler tarafından tüm binayı ve araçları saran alevler yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. Olay yerine intikal eden AFAD ve UMKE ekipleri ise inceleme başlatırken, polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.



Kullanılmaz hale gelen fabrikadaki yangın söndürüldü


Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Çıkan yangında alevlerin tamamını sadığı fabrika kullanılmaz hale gelirken, tesiste bulunan araçlar da hurdaya döndü. Ekipler fabrikada inceleme çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 23:19
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