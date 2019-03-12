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Gebze’de yılların tapu sorunu çözüldü

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yıllardır çözüme kavuşturulamayan Hürriyet, Yavuz Selim Mahallerinin tapu sorunun sonuna gelindiğini ifade ederek ilk tapuyu sahibine takdim etti.

12 Mart 2019 Salı 15:13
Gebze’de yılların tapu sorunu çözüldü

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker yıllardır çözüme kavuşturulamayan Hürriyet, Yavuz Selim Mahallerinin tapu sorunun sonuna gelindiğini ifade ederek ilk tapuyu sahibine takdim etti.


Gebze Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, Hürriyet Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi muhtarları ile ilgili birim müdürlülerinin katıldığı toplantıda ilk tapu sahibine verilmiş oldu.


Gövdemizi taşın altına koyduk


Toplantıda konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “40 yıllık bir sorunun çok şükür sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu alanda 2B arazilerinin olması, hazine arazilerinin ve orman arazilerinin olması bu sürecin bu denli uzamasına neden oldu. Ben 2009’da göreve geldikten sonra kendime görev atletiğim en büyük projelerimin başında Hürriyet ve Yavuz Selim Mahallerinin çözülmesi oldu. Ve buranın sorunun çözülmesi için elimizi taşın altına koymakla yetinmedik adeta gövdemizi koyduk. Netice itibariyle hiç kimsenin mağdur olmaması, burada yaşayan tüm vatandaşlarımızın hak sahibi olması için ince bir çalışma yürüttük” dedi.


Plan Bakanlık tarafından onaylandı


Hazırladıkları planın Bakanlık tarafından onaylandığını ifade eden Başkan Köşker, “Türkiye Cumhuriyeti’nde bu konu ile ilgili yapılan tüm çalışmaları ekibimizle birlikte enine boyuna inceledik, istedik ki yapılan çalışmalar içerisinde en güzeli olsun. Yaptığımız çalışmada herkesin fikrini aldık ve isteklerini göz önünde bulundurduk. Yaptığımız çalışmalar sonunda çoğunluğun içine sinen bir plan haline getirdik ve bakanlıktan onaylandı. Bir ay önce 280 dönüm hazine arazisi de belediyeye devredilerek satışa hazır hale getirildi. Çalışmaların bu derece gecikmesinin başlıca nedenleri bunlar oldu. Yaptığımız çalışmalarda zaten bu alanı alacakmış gibi yaparak 2 milyon metrekarede 1/1000’lik planlarımız bu çerçevede yaptık” diye konuştu.


Yapamayacağım hiçbir sözü vermedim


Başkan Köşker, verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Belediye başkanlığım dönemimde yapamayacağım hiçbir sözde bulunmadım. Sadece yapabileceğim şeylerin sözlerini verdim ve bu sözleri verirken ekibime belediye meclis üyelerime güvenerek verdim. Bu sorunun çözeceğim dedim ve bizim dönemimize nasip oldu. Netice itibariyle bu gün burada ilk tapumuzu vatandaşımıza vereceğiz. 700 yakın vatandaşımız yapı kayıt belgesi alarak belediyemize müracaat etti. Yapı kayıt belgesinin avantajı yapı kayıt belgesi olan vatandaşlar ferdi olarak tapusunu alabiliyor. Yapı kayıt belgesi olmayan vatandaşlar ise imar uygulamasında ada içerisinde ortaklık kurarak tapu talep etme hakkına sahip oluyor. Yapı kayıt belgesi alıp başvuruda bulunan vatandaşlarıma aldığımız encümen kararı ile tapularının satışını gerçekleştirmeye başlıyoruz. Alınan kararla peşin alımlarda 350 TL gibi bir fiyat belirlendi, vadeli satışlarda ise 60 aya kadar vade seçeneğiyle sadece yasal faizi uygulanacak. 2 milyon metrekarede yüzde doksan beş yapılaşmanın olduğu bir alanda kazasız belasız sonuca ulaşmak gerçekten kolay bir iş değil. Ben buradan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:13
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