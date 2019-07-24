Gebze’de temizlik işleri ekipleri her yerde

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hız kesmiyor. Belediye yetkilileri vatandaşlara; hepimizin ortak kullanım alanı olan çevremize bilinçsiz bir şekilde atıklarını atan kişileri, sağlıklı çevre sağlık bir yaşam için uyarmaları ricasında bulunuyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hız kesmiyor. Gebze’nin dört bir yanında çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepleri de değerlendirerek temizlik işlerini sürdürüyor. Bilinçsiz bir şekilde atılan çöpler nedeniyle kirlenen Alaettin Kurt Şehir Stadı’nın çevresinde çalışma başlatan temizlik işleri ekipleri, çevreyi pırıl pırıl hale getirdi.

Temiz bir çevre için

Gebzelilerin daha steril ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri vatandaşlara; hepimizin ortak kullanım alanı olan çevremize bilinçsiz bir şekilde atıklarını atan kişileri, sağlıklı çevre sağlık bir yaşam için uyarmaları ricasında bulunuyor.