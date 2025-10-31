Gebze'de panik büyüyor: Çöken apartmanın yakınındaki bir bina daha boşaltıldı

Gebze ilçesinde 29 Ekim sabahı yaşanan ve Bilir ailesinden 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan facianın ardından, bölgede artçı panik yaşanmaya devam ediyor.

ÇATIRTI SESLERİ DUYULDU, 21 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Mevlana Mahallesi'ndeki çöken Arslan Apartmanı'nın yakınında yer alan Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda oluşan çatlaklar ve duydukları çatırdama sesleri nedeniyle durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye hızla intikal eden polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, binada oturan 21 daire sakininin tamamını tedbir amaçlı olarak tahliye etti.

Ekipler, şu anda binanın kolonlarında detaylı incelemeler yürütüyor. Arslan Apartmanı faciasının ardından da çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

VALİ AKTAŞ'TAN SON AÇIKLAMA: SEBEBİ ARAŞTIRILACAK

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve basına şu açıklamayı yaptı:

"İhbar üzerine hızla binanın tahliyesini sağladık. Toplam 21 dairenin tahliyesini tamamladı arkadaşlarımız... Ses gelen binanın kolonunda çatlak var... Birkaç gün bu araştırmalar devam edecek. Zemin etütleri yapılacak. Araştırmalar sonucunda binaların durumuyla ilgili karar verilecek."

Vali Aktaş, tahliye edilen vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerde misafir edileceğini, şu ana kadar tespit edilen buna benzer başka bir olayın ya da ihbarın olmadığını belirtti ve Cumhurbaşkanı'nın da olayı yakından takip ettiğini ekledi.

NE OLMUŞTU?

Gebze'deki 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Bilir ailesinden anne Emine, baba Levent ve çocukları Muhammet Emir ile Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmişti.

Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından sağ kurtarılan tek kişi olmuştu.