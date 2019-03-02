Gebze’de iki katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Gebze’de iki katlı binanın çatısında çıkan yangın çevredekileri korkuttu. Edinilen bilgiye göre Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 705 Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanı gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevke edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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