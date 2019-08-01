Gebze’de halk buluşmaları sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Buluşması programı kapsamında ilçedeki hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Buluşması programı kapsamında ilçedeki hemşehrilerini konuk ediyor. Gebze Belediyesi hizmet binasında haftanın bir gününü hemşehrilerini dinlemeye ayıran Büyükgöz, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, talep ve önerilerini alıyor. Başkan Büyükgöz’ün halk buluşması programında başkan yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürlüleri de hazır bulundu.

Vatandaşı ilk ağızdan dinlemenin oldukça önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Bizler bu millete hizmet etmek için bu görevlere talip olduk. Bu sebeple vatandaşı dinlemek, onların dertlerine ortak olmak, çözüm noktasında yardımcı olmak bizlerin görevi. Halk buluşmalarımıza söz verdiğimiz gibi devam edeceğiz” dedi.