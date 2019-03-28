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Gebze’de çalınan kamyonun şüphelisi serbest kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 50 bin TL değerindeki kamyonu çaldığı iddiasıyla polis ekiplerince İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:33
Gebze’de çalınan kamyonun şüphelisi serbest kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 50 bin TL değerindeki kamyonu çaldığı iddiasıyla polis ekiplerince İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, 26 Mart günü Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan kamyon garajı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barış Mahallesi’ndeki kamyon garajı arkasına 06 BV 874 plakalı kamyonu çeken E.K. adlı şahıs, geri döndüğünde aracını yerinde göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonrasında kamyonu çalan M.Z. (32) adlı şahsın, İstanbul istikametine gittiği tespit edildi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler, İstanbul Ataşehir’de düzenledikleri operasyonla M.Z. adlı şahsı gözaltına aldı. Kocaeli’ne getirilen şahsın hakkında yapılan incelemede hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.



Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen M.Z., işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Emniyet otoparkına çekilen kamyon ise sahibine teslim edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan M.Z.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:33
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