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Gebze’de 4 kişin ölüdüğü cinayeti amca anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün gece meydana gelen cinayet sonrası olay yerine gelen acılı amca, ailesinden 3 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:23
Gebze’de 4 kişin ölüdüğü cinayeti amca anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün gece meydana gelen cinayet sonrası olay yerine gelen acılı amca, ailesinden 3 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan isimli şahıs, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu’nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkartan Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun Dayığlu ve Adem Dayıoğlu’na defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi hayatını kaybederken, Ferhat Aslan daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ferhat Aslan, Ayşe Dayıoğlu, Feridun Dayıoğlu ve Adem Dayığlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi otopsi incelemeleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Olayı telefonla haber alan amca İsmail Dayıoğlu ise İzmit’ten Gebze’ye gelerek 3 yakınını kaybettiği evin önünde taziyeleri kabul etti. Olayın henüz bilmedikleri bir tartışma sonucu olduğunu söyleyen İsmail Dayıoğlu, “Yeğenlerim öldü. Damat vuruyor bunları. Başka ne olduğunu bilmiyorum. Bizi aradılar telefonla çıktık geldik. Ev giremedik morgtaydılar, oraya gittik. Olayda 4 kişi ölüyor. Abimin hanımı, abimin 2 oğlu, bir de damat kendini vuruyor. Tartışma olmuş aralarında ama ne olduğunu bilmiyorum” dedi.



Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kumurumda yapılacak incelemenin ardından Dayıoğlu ailesine ait 3 cenazenin memleketleri Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:23
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