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Gebze’de 15 Temmuz’un yıl dönümünde birlik mesajı verildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 15 Temmuz’un 3.

16 Temmuz 2019 Salı 15:02
Gebze’de 15 Temmuz’un yıl dönümünde birlik mesajı verildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde binlerce vatandaş, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bir araya geldi.


15 Temmuz 2016 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Gebzeliler, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında tek vücut oldu.Gebze’de anma etkinlikleri Gebze Şehitliğinde düzenlenen programla başladı. Gebze Şehitliğinde düzenlenen programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, ailelerine sabır diledi.


15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen program Eski Çarşı’da mehteran bölüğü eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Binlerce Gebzeli hep birlikte 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bir araya geldi. Programın başında, 15 Temmuz direnişinin anlatıldığı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve Gebzeliler o geceyi en sıcak haliyle anlatan fotoğrafları birlikte inceledi.


Binlerce Gebzelinin katıldığı kent meydanındaki 15 Temmuz anma programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Cumhuriyet Baş Savcı Vekili Sıddık İlgar, Gebze Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, AK Parti eski Kocaeli Milletvekili ve TÜBİTAK Martek Başkanı Mehmet Ali Okur, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, belediye meclis üyeleri, STK Başkanları ve binlerce Gebzeli katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Tarihte böyle bir ihanet çabası, milletini başkasının kölesi yapmak için bir girişim olmamıştır. İşte bu yüzden çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle biz çocuklarımıza tarihi çok iyi belletmeli ve onlara nasıl ve niçin sorularını sordurmalıyız. Emanet aldığımız geçmişimizi, bundan sonraki nesle devretmeliyiz. Hak ile batılın mücadelesi bitmedi bitmeyecek. İnandığımız manevi değerlerimizi çocuklarımıza ve geleceğimize öğretmemiz gerek. Bugün gençliğimiz 15 Temmuz’da bir diriliş yaşamıştır, bu dirilişi geleceğe taşıyarak yarın böyle bir girişime fırsat vermeyeceğiz. Biz, kendimiz olalım ve kendimize duyduğumuz saygıyı tüm topluma duyalım. Bu noktada birlik ve beraberlik için ne gerekiyorsa birbirimizle paylaşalım. Allah hepimizin yolunu ve bahtını açık eylesin. Rabbim bir daha böyle bir melun olay bizlere yaşatmasın” dedi.


Daha sonra konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen en son oyunun mağlup edildiği gündür 15 Temmuz. Bütün milletimiz tek vücut oldu ve o ihanet örgütüne karşı koydu. Canını siper etti, vatanını böldürmedi, ezanını susturmadı, bayrağını indirmedi. Milletimiz ihtiyaç duyduğu zaman dünyanın en güçlü silahlarına karşı koyabildiğini gösterdi. Allah o gece meydana çıkarak mücadele eden bütün insanlarımızdan, halkımızı sokağa davet eden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O gün sen ben yoktu, herkes bir oldu ve bu vatan için mücadele etti. Bugün 15 Temmuz’u anmakla beraber, 15 Temmuz’u anlamamız gerek. Ülkemizin nereden geldiğini ve nereye gittiğini gençlerimize anlatmamız lazım. Biz aklımızı kimseye kiraya vermeyeceğiz. Gençlerimize dinini, imanın, vatan sevgisini iyi öğreteceğiz” diye konuştu.


Protokol konuşmalarının ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik 15 Temmuz’un önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Gülfettin Çelik’in konuşmasının ardından 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan o gece yaşadıklarını Gebzelilerle paylaştı. Gazi Üzeyir Civan’ın konuşmaları sık sık alkışlarla kesildi. Konuşmasının ardından Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gaziye 15 Temmuz anısına plaket takdim etti. Program kum sanatı ve Ömer Karaoğlu konserleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:02
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. sanat

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