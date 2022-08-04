Gebze Teknik Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar kaç yaşında? Hacı Ali Mantar kimdir, nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı. Peki Hacı Ali Mantar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Hacı Ali Mantar kimdir?

1993 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunudur. Yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2003 yılında ABD College of Engineering and Computer Science, Syracuse University’de tamamlayan Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, 2015-2020 yılları arasında TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Merkez Başkanı olarak görev yaptı. 2018-2020 yılları arasında Havelsan Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Havelsan Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yapmaktadır. 2006-2021 yılları arası Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde görev yaptı. Şubat 2021 itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. olarak göreve başlamıştır. 2021 yılı itibariyle İTÜ ARI Teknokent’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. Ağustos 2021’de İTÜ Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.