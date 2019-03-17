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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolu açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemiyle canlı olarak bağlandığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolu açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından gerçekleştirildi.

17 Mart 2019 Pazar 18:36
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolu açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemiyle canlı olarak bağlandığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolu açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından gerçekleştirildi.


Cumhur İttifakının İzmir’deki tarihi mitinginde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Akhisar bağlantı yolunun açılışı da gerçekleştirildi. Açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ve bürokratlar katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitinginde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile ilgili olarak Akhisar Bağlantı Yolu Gişe Alanında telekonferans bağlantısı kurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve beraberindekiler de açılış kurdelesini keserek bağlantı yolunun resmi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Turhan burada yaptığı açıklamada, "İstanbul-İzmir Otoyolu daha önceki yıllarda, İzmit Körfez geçişi, Bursa geçişi, İzmir tarafında ise İzmir-Kemalpaşa-Manisa şehir geçişleri trafiğe açılmıştı. Bugün de bu güzergahta bulunan şehir geçişleriyle şehirlerarası trafiği tamamen birbirinden ayıracak olan Balıkesir şehir geçişi ve Akhisar şehir geçişini de hizmete açıyoruz. Projenin maksadı yüzde 80 oranında hasıl oluyor ve bugünden sonra İstanbul-İzmir trafiği 4 saate düşüyor. Önümüzdeki 6 ay içerisinde bu yıl yaz sonlarında kalan kesimleri de trafiğe açarak projenin tamamı hizmete girecek. 10 milyar dolar tutarında olan bu projeyi kamu kaynağı harcamadan yap-işlet-devret modeliyle hizmete açtık. Projenin hizmete girmesiyle özellikle yaz aylarında şehir geçişlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, yoğunluğu sona ermiş olacak. Ege Bölgesindeki turizm merkezleri, tarım merkezlerinde oluşan trafik artık çok daha rahat, kolay ve güvenli bir şekilde bu projeden faydalanacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


Bakan Turhan’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Ya Allah Bismillah’ sözleriyle açılış kurdelesi kesildi.


Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu Yap-İşlet-Devret Projesi kapsamında; Balıkesir kuzey kavşağı ile batı kavşağı arasındaki 29 kilometrelik ana gövde, 3,5 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 32,5 kilometrelik otoyol kesimi ve Akhisar kavşağı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki 24,5 kilometrelik ana gövde, 8 kilometrelik Akhisar bağlantı yolu olmak üzere toplam 32,5 kilometrelik otoyol kesiminin açılışı gerçekleştirilmiş oldu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:36
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