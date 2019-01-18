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Gebze - Halkalı tren hattındaki çalışmalar

Gebze - Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacak- Test süresi boyunca Marmaray Hattı; 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibarıyla 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı - Ayrılık Çeşmesi arasında, 21 Ocak - 4 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar - Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek

18 Ocak 2019 Cuma 23:46
Gebze - Halkalı tren hattındaki çalışmalar

İSTANBUL (AA) - Gebze - Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Marmaray Hattı'nın test süresi boyunca 19 Ocak Cumartesi saat 21.00'den 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında, 21 Ocak Pazartesi gününden, 04 Mart Pazartesi gününe kadar ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet vereceği kaydedildi.

Test sürüşleri boyunca yolcuların ulaşımını sağlamak adına İETT tarafından tarifelerinde düzenleme yapılarak ücretsiz ring seferleri verileceği belirtilen açıklamada, seferlerin, Avrupa Yakası'nda 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21.00’den, 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Kazlıçeşme-Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatlarının Yenikapı'dan Marmaray’a uzatılarak yeni güzergahlarında hizmet verecek. Anadolu Yakası'nda ise 21 Ocak ile 4 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattı oluşturularak 30 adet otobüsle 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar-Ayrılık Çeşmesi arasında ücretsiz olarak kesintisiz hizmet verilecek." bilgisi paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:46
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