"Gebze-Halkalı" seferlerine geri sayımda son bir ay

Toplam 43 istasyondan oluşacak ve 76 kilometre uzunluğundaki güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın açılışı için bir aydan kısa süre kaldı.

Mart ayının 10'unda yolculu seferlere başlaması planlanan Gebze-Pendik-Ayrılıkçeşme-Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattında çalışmalar "tam gaz" sürüyor. Gebze-Halkalı arasında 3 hat olacak şekilde teşkil edilen demir yolu çalışmaları Anadolu Ajansı (AA) tarafından havadan görüntülendi.

Hattın hizmete açılmasıyla birlikte yolcular, 76 kilometrelik güzergahı 115 dakikada geçebilecek. Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecek.

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren de durabilecek. Yük trenleri ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanmış olacak.

Hattın hizmete açılmasıyla tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise 1,2 milyon yolcu taşınacak. Ayrıca Boğaz'da hizmet veren mevcut köprülerdeki trafik sıkışıklığına da önemli bir katkı sağlanacak.

- "Deneme sürüşleri devam ediyor"

Deneme sürüşlerinin perderpey gerçekleştirildiği ve 1 milyar 394 milyon 460 bin 173 avro maliyeti olan proje hayata geçirilirken, söz konusu güzergahta bulunan sanat yapıları ve tarihi eserlerin korunması noktasında titizlik gösterildi.

Karabük'te imal edilen yerli rayların da kullanıldığı Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda kullanılacak 440 aracın 300 tanesi Türkiye'de imal edildi.

Saatte 28 sefer yapılması planlanan hattaki 43 istasyonun 7 tanesinde ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler de duracak.

Proje hayata geçtiğinde Halkalı istasyonundan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metrosuna, Halkalı'dan Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattına, Küçükçekmece'den Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü diye de adlandırılan Yenikapı-Hacıosman hattına, Ataköy'den İkitelli-Ataköy hattına, Bakırköy'den Bakırköy-İDO-Kirazlı-Başakşehir hattına, Söğütlüçeşme'den Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ve onun raylı sistemine, Göztepe'den Göztepe-Ümraniye-Ataşehir hattına, Bostancı'dan Bostancı-Dudullu hattına, Pendik'ten Pendik-Sabiha Gökçen hattına, Tuzla'dan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına entegre olunacak.

Banliyö hattı ayrıca Yenikapı'dan Taksim-Hacıosman-Levent metro hattına, Sirkeci'den Bağcılar-Kabataş tramvay hattına, Üsküdar'dan Üsküdar-Sultanbeyli hattına, Ayrılık Çeşmesi'nden Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına bağlanacak.

- Yıldırım açıklamıştı

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 170 kilometre raylı sistem bulunan İstanbul'da Gebze'den başlayıp Halkalı'ya giden Devlet Demir Yolları'nın banliyö hattının eklenmesiyle 233 kilometreye çıkacağını bildirmişti.

Yıldırım, bu hattın açılış tarihine bakanlığın karar vereceğini kaydederek, "Benim edindiğim bilgi, Mart ayının 10'undan itibaren yolculu seferlere başlayacak hale gelecek. Bu biraz uzun sürdü. Bu aslında Marmaray'ın ikinci bölümüdür." ifadelerini kullanıştı.