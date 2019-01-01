6 yıl sonra ilk seyahat heyecanı! Seferler başlıyor ticaret hareketleniyor

İstanbul ulaşımını önemli ölçüde rahatlatacak Gebze-Halkalı Marmaray Hattında seferlere yarın başlanacak. Günde 1 milyon 700 bin yolcunun seyahat edeceği banliyö hattı, bölgedeki ticari işletmeleri canlandırırken yerel yönetimlerin yeni projeleri ile istihdamı daha da artıracak.

İstihdama pozitif etki

Toplam 43 istasyondan oluşan 76 kilometrelik güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek Gebze-Halkalı Marmaray Hattı, İstanbul ulaşımını da büyük ölçüde rahatlatacak. Karayoluyla ulaşımda yaklaşık 3 saat süren Gebze-Halkalı arasını neredeyse yarı yarıya düşürecek yüksek hızlı tren hattı istihdamın da artmasında etkili olacak. Yenilenen tren istasyonları semtlerin adeta ikinci meydanı haline gelecek. Bu meydanlarda hizmete girecek yeni işletmelerle yerel yönetimlerin sosyal ve kültürel projeleri istihdamın artmasını da sağlayacak.

Havayoluna alternatif

Banliyö hattıyla entegre olacak hızlı trenler Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek. Hızlı trenler, şehirlerarası ulaşımda havayollarına da alternatif olarak tercih edilebilecek. Hızlı trenle Ankara’dan Söğütlüçeşme’ye 4 saat 30 dakikada, Halkalı’ya ise 5 saatte ulaşmak mümkün. İstanbul’da toplam 170 kilometre olan raylı sistem, Gebze’den başlayıp Halkalı’ya giden banliyö hattının eklenmesiyle 233 kilometreye çıkacak. Toplam maliyeti 1 milyar 394 milyon 460 bin 173 Euro olan banliyö hattında günde 1 milyon 700 bin yolcu seyahat edebilecek.

Yolculuk süresi kısalıyor

-Üsküdar-Sirkeci: 4 dk.

-A. Çeşmesi-Kazlıçeşme: 13.5 dk.

-Söğütlüçeşme-Yenikapı: 12 dk.

-Bostancı-Bakırköy: 37 dk.

-Gebze-Halkalı: 115 dk.

Ticaret daha da canlanacak

İstanbul Ticaret Odası Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi İbrahim Bozan, Gebze-Halkalı banliyö hattının, emlak piyasasını ve bölgedeki ticari faaliyetleri hareketlendireceğini söyledi. Bozan, “Gebze-Halkalı banliyö hattı, geçtiği bölgede doğal olarak konut satışlarına ve kiralamalara talep oluşturacak. Bu talep de fiyat artışlarına sebep olacak. Ancak bu aksta oluşacak merkezler, zaman ve ulaşım verimliliği sağlayacağından fiyatların belirlenmesinde bir süre sonra gerçekçi rakamlar ortaya çıkacak. Yeni açılan hattın bir diğer etkisi de ticari faaliyetlerde görülecek. Bölgede yapılacak veya işletmeye açılacak ticari alanların bölgede yaşayanların gelir durumuna paralel olması halinde ticari faaliyetlerin de hız kazanacağı aşikâr” dedi.