Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılıyor? Binali Yıldırım son dakika açıkladı Gebze- Pendik- Ayrılıkçeşme- Sirkeci- Zeytinburnu- Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Gebze-Halkalı banliyö treninin ne zaman hizmete açılacağı ile ilgili bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Binali Yıldırım seferin baişayacağı tarihi verdi. Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? İşte yanıtı...

Gebze- Pendik- Ayrılıkçeşme- Sirkeci- Zeytinburnu- Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Gebze-Halkalı banliyö treninin ne zaman hizmete açılacağı ile ilgili bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Binali Yıldırım seferin baişayacağı tarihi verdi. Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? İşte yanıtı... Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın 2019’un ilk çeyreğinde açılacağını bildirmişti. Yapılan açıklamada; “Gebze Halkalı Banliyö Hatlarını iyileştirme projesi CR3 Tamamlanma aşamasında olup 2019 yılı ilk çeyreğinde Test, Devreye Alma, ve Sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra işletmeye açılması planlanmaktadır.” ifadelerine yer verilmişti. Bugün bir tv kanalında konuk olarak gündeme dair merak edilen soruları yanıtlayan Binali Yıldırım müjdeyi verdi. 10 Mart 2019 tarihinde Gebze- Halkalı hattının seferlere başlayacağını duyurdu.

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