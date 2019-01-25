Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılacak?
Gebze- Pendik- Ayrılıkçeşme- Sirkeci- Zeytinburnu- Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Gebze-Halkalı banliyö treninin ne zaman hizmete açılacağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yöneltilen soruya cevap geldi. Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? İşte yanıtı...25 Ocak 2019 Cuma 19:22
Gebze- Pendik- Ayrılıkçeşme- Sirkeci- Zeytinburnu- Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Gebze-Halkalı banliyö treninin ne zaman hizmete açılacağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yöneltilen soruya cevap geldi. Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? İşte yanıtı...
Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor?
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın 2019’un ilk çeyreğinde açılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada;
“Gebze Halkalı Banliyö Hatlarını iyileştirme projesi CR3 Tamamlanma aşamasında olup 2019 yılı ilk çeyreğinde Test, Devreye Alma, ve Sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra işletmeye açılması planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
YORUM YAZ