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Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılacak?

Gebze- Pendik- Ayrılıkçeşme- Sirkeci- Zeytinburnu- Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Gebze-Halkalı banliyö treninin ne zaman hizmete açılacağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yöneltilen soruya cevap geldi. Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? İşte yanıtı...

25 Ocak 2019 Cuma 19:22
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılacak?

Gebze- Pendik- Ayrılıkçeşme- Sirkeci- Zeytinburnu- Bakırköy-Halkalı güzergahındaki banliyö hattının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Gebze-Halkalı banliyö treninin ne zaman hizmete açılacağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yöneltilen soruya cevap geldi. Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor? İşte yanıtı...

Gebze- Halkalı Marmaray hattı ne zaman açılıyor?

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın 2019’un ilk çeyreğinde açılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada;

“Gebze Halkalı Banliyö Hatlarını iyileştirme projesi CR3 Tamamlanma aşamasında olup 2019 yılı ilk çeyreğinde Test, Devreye Alma, ve Sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra işletmeye açılması planlanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:22
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