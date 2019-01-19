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Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ücretsiz mi? Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılacak?

İstanbulluların daha rahat ve daha hızlı bir şekilde seyehat etmesi için gece gündüz çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem metro-tramvay, hem de Avrasya tüneli, Marmaray ve metrobüs hatlarıyla ulaşımda bir çığır açıyor. TCDD) tarafından Gebze - Halkalı Marmaray Hattı konusunda İBB'den son dakika önemli bir açıklama geldi. Peki İstanbulluların açılmasını dört gözle beklediği Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılacak? Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ücretsiz mi olacak?

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:17
Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ücretsiz mi? Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılacak?

İstanbulluların daha rahat ve daha hızlı bir şekilde seyehat etmesi için gece gündüz çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem metro-tramvay, hem de Avrasya tüneli, Marmaray ve metrobüs hatlarıyla ulaşımda bir çığır açıyor. TCDD) tarafından Gebze - Halkalı Marmaray Hattı konusunda İBB'den son dakika önemli bir açıklama geldi. Peki İstanbulluların açılmasını dört gözle beklediği Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ne zaman açılacak? Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ücretsiz mi olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni açılacak olan tren hattı ile ilgili bir açıklama yaptı. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Gebze - Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacaktır. Test süresi boyunca Marmaray Hattı;19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında; 21 Ocak-04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek.

İETT ücretsiz sefer düzenleyecek

İstanbul'un en önemli ulaşım projelerinden olan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak olan test sürüşleri boyunca, yolcuların ulaşımını sağlamak adına İETT tarafından tarifelerde düzenleme yapılarak ücretsiz ring seferleri planlandı. Bu kapsamda-Avrupa yakasında 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21.00'den, 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar; Kazlıçeşme - Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ücretsiz ring seferleri yapılacak. Ayrıca Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatları Yenikapı Marmaray'a uzatılarak yeni güzergâhlarında hizmet verecek. Anadolu yakasında ise 21 Ocak - 04 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattı oluşturularak 30 adet otobüsle 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar - Ayrılık Çeşmesi arasında ücretsiz olarak kesintisiz hizmet verilecek."

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:17
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