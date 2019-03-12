Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının açılışının ardından makinist koltuğuna oturarak ilk seferi yaptı.

Açılış töreninin ardından trene binen Erdoğan, Kartal'dan Maltepe İstasyonu'na kadar seferi kendisi yaptı.

İlk sefere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile bazı yetkililer katıldı.

Toplam 63 kilometrelik hatta günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak.