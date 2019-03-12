Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılmasıyla hem banliyö treni hem de hızlı trenin Üsküdar'dan denizin altından geçerek Avrupa ile Anadolu yakasını birleştireceğini belirterek, "Böylece iki yaka, bir sevda İstanbul'a hizmet edecek." dedi.

Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılış törenindeki konuşmasında, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin yıl dönümü ve tren hattı açılışı gibi iki güzelliği birlikte yaşadıklarını söyledi.

Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve TBMM tarafından 98 yıl önce Milli Marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın ülkenin her tarafından gür sesle okunmaya devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Bu vesile ile İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz, bağımsızlığımız için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yeni bir eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gece-gündüz demeden İstanbul ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, insanımızın yüzünü ağartmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız bu açılış, Marmaray'ın ikinci kısmı. Yani, eskiden beri bildiğimiz Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı'nın, hızlı trene ilavesiyle yeniden yapılmasıdır. Hızlı tren, bugün Pendik'e kadar geliyor. Bu hattın açılmasıyla hem banliyö treni hem de hızlı tren artık Anadolu yakasından Üsküdar'dan denizin altından Avrupa yakasına geçecek. Böylece iki yaka, bir sevda İstanbul'a hizmet edecek."

Binali Yıldırım, artık İstanbul'un her tarafından hızlı trenle Ankara ve Konya'ya rahatlıkla gidilebileceğini anlatarak, "Bir, iki yıl sonra Edirne'ye de hızlı trenle gitmek mümkün olacak. Böylece dünya şehri İstanbul'da İstanbulluların hayatı daha da kolaylaşacak. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Marmaray, Avrasya Tüneli ve bu projenin de temelini Cumhurbaşkanımızla attık ve bugün açılışını birlikte yapmaktan büyük bir onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul için çok güzel projeleri olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kartal, birinci, ikinci etap kentsel dönüşümünü mutlaka gerçekleştireceğiz. Kartal'dan Sancaktepe'ye monoray yaparak raylı sistemi güneyden kuzeye uzatarak Sancaktepe ile Sultanbeyli'yi birleştireceğiz. 17 yıldır sürekli bizimle beraber oldunuz. Sizden aldığımız güçle ülkemiz için çalıştık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Kara yolu ve demir yolumuzu çağdaş seviyeye ulaştırdık. Burada kullanılan raylar, Türkiye'de imal edilmiştir. Yerlidir, millidir. Artık kimseye ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan şey, ay yıldızlı bayrağımızdır, devletimizdir, toprağımızdır ve aziz milletimizdir. Bu eserle beraber yenilenmiş modern istasyonlardan trenlere binecek ve çok konforlu seyahat edeceksiniz. Bu projelerle İstanbul trafiğinde de çok önemli bir rahatlama olacak."

Yaptıkları bütün çalışmaların amacının insanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu aktaran Yıldırım, "Kartal, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine hazır. Kartal artık dönüşümü hak ediyor. Çok daha güzel hizmetleri İstanbul ile buluşturacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız, ay yıldızlı al bayrağımızın altında birlikte kardeşçe yaşayacağız." diye konuştu.