Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracağını belirterek, "Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışı dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kartal'ın 31 Mart seçimleri için kararını verdiğine inandığını, 19 gün çok koşturacaklarını ifade ederek, 31 Mart akşamı özellikle Kartal'ı takip edeceğini söyledi.

İstanbul'un bir ucundan Marmaray ile boğazın altından geçip diğer ucuna giden bu banliyö tren hattının Türkiye'ye, İstanbul'a ve ilçelere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, eskiden 185 dakikada katedilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Ama bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

İstanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat, diğer metro, tramvay ve deniz hatlarımıza olan entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacaktır. Hem E-5'in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz."

- "Hattı yepyeni bir çehreye büründürdük"

Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün Türkiye'de üretilmiş olmasıyla da iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Laf ola beri gele yok. İş, iş... Yalanla peynir gemisi yürümüyor. Tabii Marmaray, bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü. Buradan bineceksin, denizin altından Avrupa'ya." diye konuştu.

Eskiden tren hatlarının Anadolu yakasında Haydarpaşa, Avrupa yakasında Sirkeci'ye kadar gittiğini hatırlatan Erdoğan, Marmaray'ı inşa ederek bu iki tren hattını birleştirdiklerini ifade etti.

Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kurduklarını aktaran Erdoğan, her iki taraftaki metro hatları tamamlandığında, orayı da devreye alacaklarını söyledi.

Buradaki TCDD'nin eski banliyö hattının, günümüz İstanbulu'nun ihtiyaçlarına ve standartlarına cevap vermekten çok uzak olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun için adeta sıfırdan yapmışcasına bu hattı yeniledik, geliştirdik, yepyeni bir çehreye büründürdük. İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle bir sistemle katetmek gerçekten zorlu bir iştir. Hem altyapıda hem üstyapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü." diye konuştu.

Bugüne kadar 1,4 milyar avro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, "Gerek Binali kardeşimi gerek o dönemlerde bakanlık yapan kardeşlerimi huzurlarınızda tebrik ediyorum." dedi.

- "Raylı sistemi 233 kilometreye çıkardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkardıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlerin teveccühüyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığımız 1994 yılında şehrimizin ulaşım sorununun çözümünün raylı sistemlerden geçtiğini görüşmüştük ve bunu da görmüştük. Esasen Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel, dünyanın en eski ikinci metrosudur. Ancak daha sonra şehri yönetenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip edememişler. İstanbul'u her alanda olduğu gibi ulaşımda da adeta bir batağa saplamışlardı. Biz hemen kolları sıvadık, kapsamlı bir plan proje hazırlığına giriştik. Diğer pek çok çalışmanın yanı sıra Taksim-4. Levent arasındaki metro hattıyla raylı sistemleri kurmaya başladık. İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından etap etap bu ağı genişlettik. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye, ardından da 1100 kilometreye ulaşmaktır."

Erdoğan, yeni dönemde İstanbul'u çok daha farklı bir şekilde ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Bir tarafta iktidar, bir tarafta yerel. El ele vererek, bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Kartal'ın çöp, çukur, çamur içinde olduğunu anlatan Erdoğan, "Sokak araları, yollar, asfalt diye bir şey var mıydı? Parke, vesaire var mıydı? Şimdi milletvekili olan Erol Bey ile beraber biz Kartal'ı ele aldık mı? Kartal'ı bugünkü Kartal haline o günden getirdik. Bu hızlı gelişimi maalesef devam ettiremedik." diye konuştu.

(Sürecek)