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Gebze Fatih - Çayırova istasyon bağlantı yolları hizmete açıldı

KOCAELİ (İHA) – Gebze – Halkalı Banliyö hattı üzerinde yeni yapılan tren istasyonlarına ulaşım sağlayan yeni bağlantı yolları vatandaşların hizmetine sunuldu.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
Gebze Fatih - Çayırova istasyon bağlantı yolları hizmete açıldı

KOCAELİ (İHA) – Gebze – Halkalı Banliyö hattı üzerinde yeni yapılan tren istasyonlarına ulaşım sağlayan yeni bağlantı yolları vatandaşların hizmetine sunuldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımını rahatlatacak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2019 yılı Mart ayında açılan Gebze – Halkalı Banliyö hattı üzerindeki Gebze Fatih ve Çayırova tren istasyonlarına vatandaşların D-100 yan yollarından ve diğer noktalardan rahat bir şekilde ulaşabilmesi için bağlantı yolları yapıldı. Proje kapsamında toplam bin 350 metre bağlantı yolu inşa edildi. Gebze Fatih istasyonu bağlantı yolunda çalışmalar tamamlanırken Çayırova İstasyonu bağlantı yolunda yaya korkuluğu imalatı bitirildi. Yol çizgilerinin çizildiği bağlantı yolları vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.


Gebze – Halkalı Banliyö hattı Çayırova istasyonuna ulaşım için yapılan bağlantı yolu kapsamında 900 metre yağmur suyu hattı ve 8 bin metreküp dolgu malzemesi kullanıldı. Çalışmalarda 5 bin 300 bin ton PMT, 2 bin 500 ton asfalt serimi yapılırken 750 metreküp taş duvar inşası gerçekleştirildi. 2255 numaralı sokaktan Çayırova istasyonuna uzanan bağlantı yolunda yaya korkulukları tamamlandı.


Şişecam Yolu Sokağı’ndan Gebze Fatih Tren İstasyonu’na kadarki noktaya inşa edilen 350 metrelik bağlantı yolunda kaldırım, elektrik döşeme ve binder asfaltı inşa edildi. PMT serimi gerçekleştirilen bağlantı yolunda bin 200 ton asfalt serimi yapılarak çalışmalar tamamlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında son olarak uyarı levhaları dikim işlerini gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
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