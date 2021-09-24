Gebelikte olanlar aşısı ne zaman yapılır? Gebe olanlar korona aşısını ne zaman yaptıracak?

Gebe olanlar korona aşısını ne zaman yaptıracak? İlk üç ayda da aşı yapılmasının gerek bebek, gerek anne açısından gösterilmiş bir sakıncası olmadığı uzmanlar tarafından açıklanıyor. Hamilelikte ilk üç ayda yapılan aşıda, bebekte anomali riskini artırmıyor, Annede düşük riskini artırmıyor. Biontech aşısı ile ilgili hamilelere ilişkin verilere göre 20 binden fazla gebe üzerinde yapılmış bir çalışma var. Bu gebeliklerin bir kısmı da doğumla sonuçlanmış durumda. Bir kısmının da gebeliği devam ediyor. Bu çalışmalarda gebelik esnasında aşı yapılmasının hem anneyi, hem bebeği koruduğu ve önemli bir yan etkiye rastlanmadığı gözlendi.

Hamileler ne zaman korona aşısı olmalı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Yeni verilerin ışığı altında gebelere özellikle ilk 3 aydan itibaren koronavirüs aşısı yapılmasını öneriyoruz. Riskli bir durum varsa, tansiyon, şeker hastalığı, temas halindeyse, toplu taşıma kullanıyorsa mutlaka öneriyoruz. Hem kendisi hem de bebeğin korunması için tavsiye ediyoruz. Elimizde BioNTech aşısının verileri var. 20 binden daha fazla gebede yapılan aşı sonuçları, düşük riskini artırmıyor. İlk 3 ayda koronavirüs aşısının anne ve bebek açısından bir sakıncası yok. Ancak diğer nedenlere bağlı ilk 3 ayda düşük riski diğer nedenlere bağlı olabilir. İlk 3 ayı atlattıktan sonra aşı yapılabilir." dedi.