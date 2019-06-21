Gebe Okulu 4. dönem mezunlarını verdi

Bilecik’in Bozüyük Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye devam eden Gebe Okulu 2019 yılı 4. dönem mezunlarını uğurladı

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde anne adaylarının gebelik döneminde bilgilendirilmeleri amacıyla hizmet vermeye devam eden okulun bilgilendirme sınıfı programından mezun olan anne adaylarına katılım belgeleri verildi. Bozüyük Devlet Hastanesindan okulunda 4 yıldır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimlerine devam etmekte olup, yılda ortalama yüz anne adayına ulaşılarak birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. Gebe Okulunda, doğuma ve bebeğe hazırlık eğitimleri ile anne adaylarına bilimsel ve güncel bilgiler sunuluyor. Yapılan uygulamalarla verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor. Okulun amacı doğumla ilgili doğru ve bilinçli kararlar verilmesini sağlamak, sağlıklı, normal doğum yaptırabilmek,doğum sonrası, emzirme ve bebek bakımı konusunda bilgilendirmek ve annelerin hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemini sağlıklı, güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmak olarak belirtiliyor. Anne adayları verilen bu hizmetten dolayı son derece memnun olurken bu hizmetin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.