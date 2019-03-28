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GDZ Elektrik Dağıtım, seçim hazırlıklarını tamamladı

GDZ Elektrik Dağıtım, seçimler süresince İzmir ve Manisa illerinde kesintisiz hizmet için ek tedbirler aldı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:03
GDZ Elektrik Dağıtım, seçim hazırlıklarını tamamladı

GDZ Elektrik Dağıtım, seçimler süresince İzmir ve Manisa illerinde kesintisiz hizmet için ek tedbirler aldı.


GDZ Elektrik Dağıtım yetkilileri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince, işlemlerin geç saatlere kadar sürebileceğini de göz önüne alarak,İzmir ve Manisa illerindeki elektrik dağıtım tesislerinde kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için ek tedbirler aldıklarını belirttiler.



Paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışacağız


31 Mart tarihinde sabahın erken saatlerinden, oy sayımının tamamlanacağı saate kadar yönetim kadrosu ve tüm ekiplerin görev başında olacağını belirten yetkililer, “Her iki ilimizde de Valilik, Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri ve diğer paydaşlarımızla koordinasyon içinde çalışacağız” şeklinde konuştular.



Ekip sayısı arttırıldı


İzmir, Manisa ve ilçelerinde seçim süresince 1041 arıza onarım personelinden oluşan 227 ekip ile muhtemel arızalara müdahalede bulunulacağını söyleyen yetkililer; ihtiyaç halinde ekip sayısının hızla arttırılabileceğini, kritik noktalarda enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla elektrik hatlarının yapısal durumunun uygun olduğu yerlerde alternatif besleme planlarının da yapıldığını belirtiler. Vatandaşlardan kesintiler başta olmak üzere her türlü bilgilendirme ve taleplerini, 0850 800 0 186 numaralı Çağrı Merkezi aracılığı ile ulaştırmalarını rica eden yetkililer, seçim gününün sorunsuz ve huzurlu geçmesi için faaliyet alanımızla ilgili hususlarda tüm tedbirlerimizi aldık” dediler.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:03
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