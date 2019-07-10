GDO'lu gıdalar biyosensör ile tespit edilecek

İSTANBUL (AA) - Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) analizi ve kimlik belirleme gibi DNA bazlı birçok testin ev ortamında yapılmasına olanak sağlayan biyosensör geliştirildi.

Sabancı Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GDO'lu ürünlerin ev ve tarlalarda tespit edilmesini sağlayan cep boyutunda bir biyosensör geliştirildiği kaydedildi.

Sistemin kurulduktan sonra cihazın hemen hemen her örnekte kolayca DNA tespitini yapabildiği aktarılan açıklamada, laboratuvar ortamında en az 160 dakika süren DNA tanısının bu cihazla 30 dakikaya indiği kaydedildi.

Biyosensörün, bebeğine verdiği mamada GDO olup olmadığını anlamak isteyen bir anne ve bakteriyel enfeksiyon tanısı yapmak isteyen bir hemşire gibi kişi ve kurumlar tarafından kullanılabileceği de belirtilerek, soya ve mısır ürünlerinde GDO tespitinde başarılı sonuçlar elde edildiği bildirildi.

Açıklamada, biyosensör için patent başvurusu yapıldığı, ürünün prototipinin, uluslararası üretim normlarında son haline getirilerek en kısa vadede satışa sunulması hedeflendiği de vurgulandı.

Öte yandan, TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin ekibinde Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Doğukan Kaygusuz, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyra Vural ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Meltem Elitaş’ın yanı sıra Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Stuart Lucas ile Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Özhan Aytekin yer aldı.