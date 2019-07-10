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GDO'lu gıdalar artık evlerde ve tarlalarda kolayca tespit edilecek

Geliştirilen sensör ile GDO'lu gıdalar evlerde, tarlalarda ve üretim alanlarında kolayca tespit edilebilecek

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
GDO'lu gıdalar artık evlerde ve tarlalarda kolayca tespit edilecek

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi öğrencileri, GDO analizi ve kimlik belirleme gibi DNA bazlı birçok testin ev ortamında yapılmasına olanak sağlayan cep boyutunda biyosensör geliştirdi.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi master öğrencileri Doğukan Kaygusuz, Sümeyra Vural ve Öğretim Üyesi Meltem Elitaş, GDO analizi ve kimlik belirleme gibi DNA bazlı birçok testin ev ortamında yapılmasına olanak sağlayan cep boyutunda biyosensör yaptı.

GDO'lu DNA'yı 30 dakikada tespit edebilen sensör ile GDO’lu gıdalar evlerde, tarlalarda ve üretim alanlarında kolayca tespit edilebilecek.

Verilen bilgiye göre, çıkış noktası GDO tespiti olan projede, sistem kurulduktan sonra cihaz hemen hemen her örnekte kolayca DNA tespiti yapılabiliyor.

Laboratuvar ortamında en az 160 dakika süren DNA tanısı, Sabancı Üniversitesi'nde geliştirilen biyosensörün ile 30 dakikaya iniyor.

Uygulama GDO tespitinin yanı sıra kan hastalıkları, enfeksiyon, kimlik belirleme gibi DNA tanısı gerektiren çalışmalarda kullanılabilecek.

Sensör bebeğine verdiği mamada GDO olup olmadığını anlamak isteyen bir anneden, bakteriyel enfeksiyon tanısı yapmak isteyen bir hemşireye kadar farklı katman ve bilgi birikimine sahip kişi ve kurumlar tarafından kullanılabilecek.

Cihazı geliştiren ekip ,önümüzdeki dönemde biyosensör cihazı ile bir AB projesinde yer almayı da planlıyor.

- Patent başvurusu yapıldı

Açıklamada verilen bilgiye göre, soya ve mısır ürünlerinde GDO tespitinde başarılı sonuçlar elde edilen biyosensör için patent başvurusu yapıldı.

Patent araştırması sırasında yapılan çalışmaya göre, biyosensörün Türkiye’de benzerinin olmadığı, dünyada ise en düşük maliyet ve kolay kullanılabilirliği olan biyosensörlerden biri olduğu tespit edildi.

Ürün prototipinin, uluslararası üretim normlarında son haline getirilerek en kısa vadede satışa sunulması hedefleniyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin ekibinde Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Doğukan Kaygusuz, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyra Vural ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Meltem Elitaş’ın yanı sıra Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Stuart Lucas ile Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Özhan Aytekin yer alıyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:26
  1. GDO
  2. Sabancı Üniversitesi

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