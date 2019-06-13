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GBC’den yargı reformundaki bazı maddelere tepki

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yargı Reformu Paketi’nde resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın/yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkmasına Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri tepki göstererek, hazırladığı raporu TBMM Adalet Komisyonu’na sundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:52
GBC’den yargı reformundaki bazı maddelere tepki

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yargı Reformu Paketi’nde resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yaygın/yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkmasına Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri tepki göstererek, hazırladığı raporu TBMM Adalet Komisyonu’na sundu.


Gaziantep Basın Cemiyeti’nin de üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu üyesi Mustafa Arslan ve beraberindeki heyet Yeni Yargı Reformu’ndaki ilgili düzenlemenin yazılı basın için hayati önem taşıdığını ve (menkul-gayrimenkullerin açık arttırma yoluyla satışlarına ilişkin) icra ilanlarını gazetelerde yayınlamamanın sakıncalarını başta TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Konya Milletvekili Gülay Samancı olmak üzere ilgili komisyon üyeleri ve milletvekillerine bir rapor halinde sundu.


GBC Başkanı Arif Kurt’un da yakından takip ettiği ve destek verdiği çalışmada BİK Anadolu Gazete Sahipleri temsilcisi Mustafa Arslan’ın raporunda, icra-iflas ve ihale ilanları başta olmak üzere Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlatılan resmi ilanların yazılı basın için can suyu niteliğinde olduğu vurgulandı. Yeni tasarı ile resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının yaygın/yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kalkacak olmasını üzülerek karşıladıklarını dile getirdi.


“Basın çalışanları kamu görevi üstlenmektedir"


GBC Başkanı Kurt, yine raporda gazetelerin aslında kamu görevi icra ettiklerinin de altını çizen Arslan’ın sözlerine katıldığını belirterek, “Sektörümüz milli güvenlik, ulaştırma-haberleşme, eğitim gibi bir kamu görev alanıdır. Tüm dünyada kitle iletişim sektörü kamu tarafından desteklenen, kamu yararına hizmeti için özgürlük imkanı açılan özel bir alandır. Uluslararası ideolojiler, bölücü akımlar, çıkar ve baskı gruplarının etkilerinden bağımsız özgür bir yayıncılık için Türkiye özgün bir çözüm üreterek resmi ilan ve reklamlar sistemini başarı ile sürdüre gelmiştir. Geldiğimiz noktada ihale ilanlarındaki daralmanın üzerine icra ilanlarını ortadan kaldıracak bir yaklaşım sektörün yaşamasını tehdit etmekten daha öte demokrasimizin sağlıklı işlerliğine doğrudan tehdit oluşturacaktır” dedi.


“Basınımız demokrasi için vazgeçilmezdir"


Demokrasinin devamı ve gelişmesinin yanında istihdama da önemli bir katkı sunan yazılı basının önemine dikkat çeken Kurt, “Basın siyasetçilerimizle, milletvekillerimizin sesi, gözü-kulağı ve toplumla buluşmasının yegane aracıdır. Yargı Reformu Paketi’nde öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak, kamu verdiği ilanlar yolu ile oluşturduğu sigorta ve vergi gelirlerinden mahrum kalacak, reklam eşdeğerleri yolu ile ortaya çıkan devasa katma değer yitirilecektir” diye konuştu.


Kurt, aynı zamanda Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi olan Mustafa Arslan ve arkadaşları tarafından hazırlanan raporun, görüşmeler ve ziyaretler sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adalet Komisyonu Sözcüsü Gülay Samancı, Adalet Komisyonu Katip Üyesi Belgin Uygur, Adalet Komisyonu Üyeleri Emine Yavuz Gözgeç ve Tufan Köse’ye sunulduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:52
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